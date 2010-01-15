Osama Bin Ladens neues Gesicht

Für die Ergreifung Bin Ladens haben die USA eine Belohnung von 25 Millionen Dollar (17,4 Mio. Euro) ausgesetzt. Er gilt als Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington sowie auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia 1998.



Es wird vermutet, dass sich Bin Laden im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan versteckt hält. Sein genauer Aufenthaltsort ist aber seit dem Jahr 2001 unbekannt. Die Fahndungsfotos Bin Ladens sind auf der Website des US-Außenministeriums zu sehen.



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