Ostbörse gerade noch rechtzeitig

Für die geplante Zentraleuropa-Börse in Wien, die im kommenden Jahr starten soll, wurde "gerade noch zum richtigen Zeitpunkt die Basis gelegt, um sich zu profilieren", sagte Gerhard Rehor, Leiter



des Bereiches Veranlagungsprodukte der Raiffeisenlandesbank (RLB) NÖ-Wien, in einem Pressegespräch. Er wünscht der Ostbörse einen guten Start, glaubt aber, daß beim internationalen Anlegerpublikum



noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muß, damit sie auch in Wien investieren. Es sei schon "wahnsinnig viel passiert", betonte Rehor und verwies auf die Börsenreform, doch im Ausland



vertraue man immer noch nicht ganz darauf, daß der Börsenplatz Wien frei von Gewerkschafts- und Parteieinflüssen sei.



Der richtige Zeitpunkt, um in den europäischen Aktienmärkten zu veranlagen, sei der Jahresbeginn 2000, so Rehor. Die RLB NÖ-Wien empfiehlt den Anlegern, das Gewicht europäischer Aktien in den Depots



zu erhöhen. Bereits im Jahr 1999 hätten sich europäische Aktien mit einer durchschnittlichen Performance von 30% außerordentlich gut entwickelt. Waren die 80er Jahre das Jahrzehnt Japans und die 90er



jenes der USA, so werde im neuen Jahrzehnt Europa durchstarten, ist Rehor überzeugt.