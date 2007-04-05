Osterhasen im Blutrausch

Es ist höchst an der Zeit, dass Ostern kommt. Die Fastenzeit war und ist eine Herausforderung, der sich jeder Fernsehzuseher nur widerwillig stellt. Und Tag für Tag wurde es härter. Der ORF gab uns in der Karwoche mit Sendungen wie "Vera - Die Frau des Sizilianers" oder "Flamenco der Liebe" zu verstehen, dass nicht nur das Fleisch sondern auch der Geist ein wenig Entbehrung benötigt. Mit Ostern beginnt eine neue Zeit, auch im ORF.