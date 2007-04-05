Osterhasen im Blutrausch

Es ist höchst an der Zeit, dass Ostern kommt. Die Fastenzeit war und ist eine Herausforderung, der sich jeder Fernsehzuseher nur widerwillig stellt. Und Tag für Tag wurde es härter. Der ORF gab uns in der Karwoche mit Sendungen wie "Vera - Die Frau des Sizilianers" oder "Flamenco der Liebe" zu verstehen, dass nicht nur das Fleisch sondern auch der Geist ein wenig Entbehrung benötigt. Mit Ostern beginnt eine neue Zeit, auch im ORF.
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Nur den Karfreitag, mit dem üblichen Programm-Mix aus Familienunterhaltung und Religionsschwerpunkt, gilt es noch zu ertragen. Da hat überdies heuer ein Osterhase im Blutrausch noch schnell Mel Gibsons umstrittenes Epos "Die Passion Christi" hinterlegt, das durch eine nachfolgende Diskussion ein wenig entschärft werden soll. Doch alles geht zu Ende. Also schon jetzt: Frohe Ostern!