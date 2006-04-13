Österliche Reizwäsche

Die Morgenstund´ hat es in sich, kann jeder bestätigen, der zu dieser Zeit jemals das TV-Gerät aufgedreht hat. Während der ORF gnädigerweise nur Touristen und Kleinkinder mit Panoramabildern und Zeichentrickfilmen bedient, versucht Puls-TV, mit seinem "Café Puls" müde Menschen zu beleben. Dabei werden in einer Endlosschleife einzelne Beiträge wiederholt, schließlich nehmen die Sendungsgestalter an, dass niemand freiwillig länger als unbedingt nötig vor dem Bildschirm verweilt.