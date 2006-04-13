Österliche Reizwäsche

Die Morgenstund´ hat es in sich, kann jeder bestätigen, der zu dieser Zeit jemals das TV-Gerät aufgedreht hat. Während der ORF gnädigerweise nur Touristen und Kleinkinder mit Panoramabildern und Zeichentrickfilmen bedient, versucht Puls-TV, mit seinem "Café Puls" müde Menschen zu beleben. Dabei werden in einer Endlosschleife einzelne Beiträge wiederholt, schließlich nehmen die Sendungsgestalter an, dass niemand freiwillig länger als unbedingt nötig vor dem Bildschirm verweilt.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 20 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Am Mittwoch wurde man folglich mehrfach mit denselben Tipps für das passende Ostergeschenk eingedeckt. Wer zu Ostern mit Reizwäsche, iPod oder Schokohasen überrascht wird, weiß nun, warum. Und manch eine(r) wird sich bei der Überreichung eines schokoladenen Hasen wohl Gedanken über die vermeintliche Knausrigkeit des Partners oder dessen Fernsehgeschmack machen.