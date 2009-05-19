 Zum Hauptinhalt springen

Österreich

Von WZ Online

Politik

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

FraktionMandateFSG483ÖAAB212FA67AUGE38GLB3GA6BM3BFDA1KOM1TURK1PER3LD1GGN2Soli1NBZ4BZÖ14Sonstige-