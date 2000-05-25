Österreich bald im Zentrum?

"Eine gestärkte EU ist ein wesentliches Instrument sich in der Welt zu behaupten", so Gusenbauer, der die EU eher als Bundesstaat interpretiert, "über den Staatenbund hat sie sich längst hinaus entwickelt". Er hofft auf eine rasche Osterweiterung, bei der "politische und nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund stehen". Die Frage, ob eine goße EU auf derselben Basis funktionsfähig ist, beantwortet der SP-Politiker: "Auch heute vollziehen wir keinen einheitlichen Prozess. Euro oder Schengen werden auch nicht von allen Mitgliedern getragen." Wesentlich seien aber die Verhandlungen über die Grundwertecharta, die ab Herbst erste Ergebnisse bringen und Teil der Verträge werden. Er glaubt, dass Österreich zu den Profiteuren der Expansionspläne gehören wird, "weil wir geographisch und politisch ins Zentrum rücken".