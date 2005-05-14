Österreich feiert den Staatsvertrag

Der formale Höhepunkt findet am Sonntag bereits um 11 Uhr Vormittag statt: der Festakt im Belvedere, zu dessen Abschluss sich Österreichs Staatsspitze und Vertreter der Signatarstaaten auf dem geschichtsträchtigen Balkon zeigen werden.



Anschließend beginnen die Künstler - u. a. mit Joe Zawinul - auf der großen Bühne ihre Zeitreise: Vom Wiederaufbau in den 1950ern werden die Besucher durch den Aufbruch der 60er und 70er Jahre bis zur Europäischen Union ins Heute geführt. Das Finale bildet Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude".



Für das leibliche Wohl der Festgäste sorgen Feldküchen, in denen Kaiserschmarrn, Tiroler Gröstl und Kebabs zubereitet werden.