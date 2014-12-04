Österreich II im 2.0-Modus

Der Zweite Weltkrieg ist beendet, Österreich ist nach der Befreiung durch die Alliierten nun von den vier Mächten besetzt. Das ist die Ausgangslage der Folgen 13 bis 24 der Dokumentationsreihe "Österreich II", die der Journalist Hugo Portisch und der Kameramann Sepp Riff ursprünglich in den 1980er Jahren produziert haben. Diese sind nun als Neubearbeitung auf DVD erhältlich (so wie schon "Österreich I" und die ersten zwölf Folgen von "Österreich II") und enthalten neben zum Teil besserer Bild- und Tonqualität auch neue Kommentare. (ORF III sendet sie derzeit auch jeden Samstag um 20.15 Uhr).



Über insgesamt 18 Stunden führt Sprecher Otto Clemens (dessen Stimme wohl neben den von Portisch verfassten leicht verständlichen Texten mit ein Grund für den großen Erfolg der Doku-Reihe ist) durch die ersten Jahre der Zweiten Republik, die sich erst wieder ihren Platz in der Welt erkämpfen muss und auf harte Proben gestellt wird, vor allem durch die Ungarn-Krise 1956.



Und hier endet leider auch schon wieder die sechs DVDs umfassende Staffel. Es gäbe zwar noch die Folgen 25 bis 31, die bis zum Ende der Ära Bruno Kreiskys im Jahr 1983 reichen. Bis diese restauriert und auf DVD erhältlich sein werden, dürfte es aber noch dauern. Zu wünschen wäre natürlich, dass Portisch sich auch noch der österreichischen Geschichte nach 1983 annähme. Ob er sich das mit seinen mittlerweile 87 Jahren noch antun will und kann, ist aber fraglich, zumal sein langjähriger Produktionspartner Riff bereits im Jahr 2000 verstorben ist. Dabei wäre vor allem Portischs Zugang zum Thema "Die Österreicher und die EU" sicher ein sehr spannender.



Hugo Portisch & Sepp Riff: Österreich II - Folge 13-24

ORF Edition, 6 DVDs, ca. 80 Euro