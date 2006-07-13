Österreich: Krank sein wurde teurer

Hauptursache für diese überproportionale Steigerung der Selbstbehalte sind bundesgesetzliche Änderungen bei der Rezeptgebühr und bei den Selbstbeteiligungen bei Sehbehelfen (Brillen, Kontaktlinsen, etc.): Die Rezeptgebühr ist im Zeitraum von 2000 bis 2005 um 36 Prozent gestiegen, der Brillenbselbstbehalt sogar um 256 Prozent. Die Ambulanzgebühr wird hier nicht angeführt, da sie wegen mehrerer Verfassungsgerichtshofsentscheide wieder abgeschafft wurde.



Zusätzlich zu diesen Selbstbehalten aus dem Sozialversicherungsbereich kommt noch die mehrfache deutliche Anhebung des Spitalskostenbeitrages seit dem Jahr 2000 auf betreiben des Finanzministers im Zuge von zwei Finanzausgleichen. Der Spitalskostenbeitrag ist seit 2000 um 97 Prozent gestiegen.