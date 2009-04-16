Österreich trotzt dem Untergang

"Furchterregend" - so die dramatische erste Schlagzeile der "ZiB2": Ein US-Starökonomen prophezeit Österreichs Staatsbankrott. Unser Untergang, der - weil er nicht erlaubt ist - für Empörung sorgt. Doch Zweifel bleiben: Kredite, Kapitalismus und Konjunkturschwankungen ... das sind ja alles heikle Geschichten. Und so ist der zweite Beitrag über Aktienkäufe des Landes Niederösterreich treffend "Gefährliche Geschäfte" betitelt.