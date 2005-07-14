Österreich verliert als OstDrehscheibe an Bedeutung

Nach einer expansiven Phase Anfang der 90er Jahre sind internationale Unternehmen nun dazu übergegangen, lokale Konzepte zu entwickeln, erklärte Andreas Landgrebe, neuer Geschäftsführender Gesellschafter beim Executive Search Unternehmen Ray & Berndtson CEE, am Mittwoch vor Journalisten.



Das bedeute für Österreich, dass es die Rolle als Drehscheibe für die östlichen Länder zunehmend verliere. Neue Chancen tun sich hingegen in Südosteuropa auf: 70% der SEE-Headquarter sind laut Ray & Berndtson in Österreich angesiedelt. Besonders Kroatien, Rumänien und Ukraine gelten als Hoffnungsmärkte.



Einer Erhebung von Ray & Berndtson zufolge haben sich die Lebensstandards in den wichtigsten Ost-Metropolen jenen in Westeuropa stark angenähert. "So schön es auch ist in Wien, damit ist auch dieser Standortvorteil verloren gegangen", meint Landgrebe.



Hinzu komme, dass die Ausbildungsstandards in zentral- und osteuropäischen Ländern zunehmend kompetitiver werden - und damit haben sich auch die Gehälter, die es in CEE zu verdienen gibt, in den meisten Bereichen auf österreichischem Niveau eingependelt. Verhandelt wird übrigens in Netto-Gehältern, weil die steuerliche Situation in den einzelnen Ländern stark variiert.