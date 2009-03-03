Österreich wie Austria

Es ist manchmal wirklich schwer zu wissen, was man will. Im Sommer erlag man, vielleicht noch im Euro-Rausch liegend, dem Charme eines ausländischen Trainers. Karel Brückner in Österreich? Sensationell! Ein paar Monate später ist Brückner verjagt, nun ist landesweit der Ruf nach Franco Foda zu hören, dessen Trainerkarriere bisher zwei Stationen umfasst hat: Sturm-Amateure und Sturm. Foda, der neue Retter? Aber halt: War nicht einst auch Krankl der Retter? Und Hickersberger? Und Brückner? Die Ungeduld ist in Österreich ähnlich ausgeprägt wie in Brasilien, Spanien oder Argentinien. Nur: Diese Nationen können Ansprüche stellen, Österreich nicht. Hierzulande ist langfristige, geduldige Aufbauarbeit gefragt. Damit muss irgendwann begonnen werden, sonst läuft das Nationalteam Gefahr, zur Austria zu werden. Zur Austria unter Frank "Hire&Fire" Stronach.



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