Österreicher gegen Blauhelme im Libanon

Am meisten Unterstützung findet die Nicht-Entsendungsentscheidung der ÖVP/BZÖ-Regierung bei Anhängern der FPÖ mit 99 Prozent. Bei der Volkspartei sind 92 Prozent mit dem Beschluss zufrieden, beim BZÖ 90 Prozent.



Am wenigsten Anklang findet er bei Personen, die sich als Anhänger von Hans-Peter Martin deklarierten: 56 Prozent von ihnen sehen eine "gute Entscheidung", 44 Prozent jedoch eine "schlechte". Bei den Grünen stehen 60 Prozent von Nicht-Entsendungsbefürwortern, 30 Prozent gegenüber, die österreichische UNO-Soldaten für den Libanon zumindest nicht ausschließen wollen. Auch eine deutliche Mehrheit unter den SPÖ-Sympathisanten steht dem Beschluss der Regierung positiv gegenüber. Hier beträgt das Verhältnis von Unterstützung zu Ablehnung laut den OGM-Erhebungen 77 zu 18 Prozent.