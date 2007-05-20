Österreicher Peter Löscher wird Siemens-Chef

Der künftige Konzernchef hatte sich am Sonntag Vormittag dem Aufsichtsrat vorgestellt und wurde am Nachmittag einstimmig gewählt.



Von Löscher wird zunächst die rasche Aufklärung der Skandale erwartet, die den deutschen Konzern seit längerem lahmlegen.



Biographie



Peter Löscher wurde 1957 in Villach geboren. Nach dem Magisterstudium auf der WU nahm er an einem Postgraduate-Programm der Chinese University of Hongkong teil und absolvierte dort auch Praktika.



Nach zwei Jahren bei der Unternehmensberatung Kienbaum & Partner wechselte er zur Hoechst AG (ab 1999 Aventis Pharma). 2000 bis 2002 war er Generaldirektor und Aufsichtsratsvorsitzender der Aventis Pharma Ltd. Japan



Es folgten zwei Jahren im GE-Vorstand, danach wechselte Löscher in den Vorstand des US-Konzerns Merck, wo er für den Bereich Global Human Health zuständig war.