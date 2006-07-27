Österreicher sind treue Bausparer

Bausparen zählt für die meisten Östterreicher zu einem fixen Bestandteil der Veranlagungs- und Vorsorgestrategie. Fast drei Viertel aller Kunden schließen laut Schmidinger einen Folgevertrag ab, wenn ein Bausparer ausgelaufen ist.



Zudem würden die Österreicher zunehmend Immobilien als Vorsorgeinstrument entdecken, so Schmidinger. "Wenn ich im Alter eine Wohnung habe, dann brauche ich keine Miete mehr zahlen", laute da die Überlegung. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 hat die s Bausparkasse neue Finanzierungsleistungen von 552 Mio. Euro erbracht, das ist ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2005. Der Auslehnungsbestand lag damit Ende Juni 2006 mit 5,166 Mio. Euro um 2,3 Prozent über dem Vorjahreswert.



Seit September 2005 können über die Bausparer auch Darlehen für Bildungszwecke und Pflege aufgenommen werden. Das Bewusstsein der Bevölkerung in Sachen private Vorsorge für Pflegekosten im Alter sei aber noch gering, so Schmidinger.