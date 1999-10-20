Österreichische Fundraising & Social Marketing Kongress

Regen Zulauf hatte der 6. Österreichische Fundraising & Social Marketing Kongreß zu verzeichnen, bei dem der "ÖKI-Fund 99", Preis für die besten Spenden- und Hilfskampagnen des Jahres verliehen



wurde (im Bild v.l.n.r. die Preisträger Christian Schmid von Demner, Merlicek & Bergmann für "Nachbar in Not", Kurt Bergmann für die ORF-Kosovo-Hilfe sowie Gery Keszler für den Life Ball). 170



Personen nahmen an dem Kongreß teil, besonders beliebt waren die Seminare zum Thema Fundraising für Einsteiger, so Helmut Heinzel, Obmann des veranstaltenden Verbandes der Fundraising ManagerInnen



Austria (FMA) gegenüber der "Wiener Zeitung".