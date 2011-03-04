Österreichs Verwaltung braucht dringend strengere Kontrollen

Die Causa gibt aus mehreren Gründen zu denken. Erstens waren es keine Einzeltäter, sondern fast zwei Dutzend Personen, die da über Jahre hinweg am Werk waren. Dass es Unrecht war, was sie taten, muss ihnen bewusst gewesen sein. Das Ganze klingt fast nach Bildung einer kriminellen Organisation.



Zweitens stellt sich die Frage, wieso alle Justizbediensteten frei auf das Exekutionsregister zugreifen konnten. Hier hat man schnell reagiert und einen Riegel vorgeschoben. Trotzdem bleibt ein gewisses Unbehagen, denn es knüpft sich die nächste Frage daran: Wer hat alles worauf Zugriff?



Es gibt viele sensible Daten, und offensichtlich auch nicht wenige, die bereit sind, diese gegen Geld auch herauszurücken. Klar, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist bekanntlich besser. Daher sollten Nutzungsrechte auf jene beschränkt sein, die sie wirklich brauchen. Abfragen müssen nachvollziehbar sein. Die Kontrolle sollte jedoch nicht auf die Technik beschränkt sein. Es ist immer gut, wenn auch ein Vorgesetzter ein Auge auf seine Mitarbeiter hat.



Dies und die Einschränkung des Zugangs zu Daten ist kein Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Mitarbeitern, sondern eine berechtigte Vorsichtsmaßnahme. Denn - um ein weiteres abgedroschenes Sprichwort zu bemühen - Gelegenheit macht Diebe.



Was die verdächtigten Justizbeamten angeht: Sollte sich der Verdacht gegen sie bestätigen, sind sie mit aller Strenge zu bestrafen. Der Staat darf ein Verkommen der Moral bei seinen Bediensteten nicht dulden - erst recht nicht in der Justiz. Die Beamten bilden das Rückgrat des Staates. Daher hängt seine Integrität auch von der Integrität seiner Mitarbeiter ab.