Osteuropa-Reisen voll im Trend

Mit der EU-Erweiterung im vorigen Jahr sei das Interesse an Reisen in diese Länder deutlich gestiegen, berichtete gestern im Rahmen einer Pressekonferenz der Geschäftsführer von Raiffeisen Reisen, Fred Wellenhofer. So haben etwa im Jahr 2004 um rund 23% mehr Touristen die Tschechisch Republik besucht als im Jahr davor.



"Viele begeben sich auf die Suche nach ihren Wurzeln", erläutert Raiffeisen-Produktmanager Jörg Redl die Motivation vieler Reisenden mit Verweis auf Vorfahren im ehemaligen Habsburger-Reich. Aber auch umgekehrt steige das Interesse: Die Austrian Airlines habe vergangenes Jahr um 30% mehr Passagiere aus Osteuropa befördert, berichtete AUA-Manager Robert Biegler. "Die Menschen haben einen großen Nachholbedarf bei Reisen". Die AUA wolle ihr Streckennetz jedenfalls weiter ausbauen. Jährlich sollen zwei bis drei zu den bisher 41 Destinationen in Zentral- und Osteuropa dazu kommen.



Für Osteuropa-Interessierte hat Raiffeisen Reisen nun einen neuen Katalog aufgelegt, der neben geführten Gruppenreisen und Flusskreuzfahrten auch individuelle Städteflüge beinhaltet. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner AUA werden Reiseziele in Lettland, Estland, Litauen, Russland, Polen, Ukraine, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Kroatien angeboten.