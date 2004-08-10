OSZE-Beobachter bei US-Wahlen

Unter Hinweis auf die Präsidentenwahlen im Jahr 2000 und die umstrittene Stimmenauszählung in Florida hatten 13 Abgeordnete der Demokraten im Juli UN-Generalsekretär Kofi Annan um Entsendung von Wahlbeobachtern gebeten. Annan hatte diese Forderung zurückgewiesen und betont, dass die Regierung einen derartigen Antrag stellen müsse. Daraufhin hatten sich die Demokraten mit ihrem Anliegen an Außenminister Colin Powell gewandt. Das US-Außenministerium hat nun in einem mit 30. Juli datierten Brief, dessen Inhalt jetzt veröffentlicht wurde, die OSZE um Wahlbeobachter gebeten. Von den Demokraten wurde diese Maßnahme als richtiger Schritt dafür, dass die heurigen Wahlen fair und transparent sind, begrüßt.