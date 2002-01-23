Ottakringer zapft arabischen Biermarkt an

Mit Hilfe einer Kooperation mit einem Handelsunternehmen sollen heuer in Saudiarabien bereits rund 8.000 Hektoliter des Fruchtbiers abgesetzt werden, sagte Christiane Wenckheim, die bei dem Wiener Brauereikonzern für Marketing und Verkauf verantwortlich zeichnet, gestern, Dienstag, in einer Pressekonferenz. Daneben wird die alkoholfreie Ottakringer-Marke "Null Komma Josef" in Ägypten und Jordanien getestet.



Weitere Expansionsschritte plant Ottakringer in den Raum Bratislava, der von Wien aus beliefert werden soll, wie Vorstandschef Siegfried Menz erklärte. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2001 fielen die Exporte des Konzern um 47% auf 45.000 hl zurück. Hauptgrund dafür: Das Geschäft auf dem nach wie vor wichtigsten Exportmarkt Italien wurde wegen der geringen Deckungsbeiträge deutlich reduziert.



Obwohl der Bierkonsum hierzulande auch 2001 um weitere 1,9% zurückgegangen ist, soll Ostösterreich weiterhin der Kernmarkt des Unternehmens bleiben, betonte Menz. Bei Ottakringer blieb der Bierabsatz im Inland im vergangenen Jahr um 1,5% hinter dem Jahr davor zurück. Um den Bierabsatz in Österreich anzukurbeln, wird "der Markt Produktinnovationen erfahren müssen", gibt Menz die Strategie für die Zukunft vor.



Der gesamte Bierausstoß des Konzerns erhöhte sich 2001 um 13,91% auf 696.000 hl. Von den alkoholfreien Getränken wurde 2001 mit 218.000 hl um 14,14% mehr abgesetzt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) lag 2001 mit 0,49 Mill. Euro (6,8 Mill. Schilling) um 6,25% über dem Vergleichswert 2000. Das Betriebsergebnis blieb mit minus 0,42 Mill. Euro zwar in den roten Zahlen, konnte gegenüber dem Vergleichswert aber um fast zwei Drittel verbessert werden. Das Finanzergebnis sank von 1,58 auf 0,92 Mill. Euro. Der Umsatz verbesserte sich gegenüber 2000 um 26,16% auf 88,42 Mill. Euro. Bis spätestens 2004 will Menz einen dreistelligen Umsatz in Euro erreicht haben.