Otto-Notebooks um 49 Euro waren ein Irrtum

Ein Mitarbeiter hatte einen Fehler bei der Preiseingabe gemacht.



Innerhalb weniger Stunden wurden von 2.565 Bestellern insgesamt 6.534 Notebooks der Marken Apple, Acer, Fujitsu Siemens, Medion, HP und Sony bestellt, bevor die falsche Preisauszeichnung behoben werden konnte, wie Otto am Donnerstag mitteilte.



Nach Ansicht von Otto haben die Kunden keinen Anspruch auf die Lieferung der Schnäppchen-Laptops: Laut Bestellbestätigungen wird ein Kaufvertrag erst mit Zugang der Ware beim Kunden wirksam, wie es hieß.



Als Trostpflaster bekommt jeder Besteller einen Warengutschein in Höhe von 100 Euro und ein persönliches Entschuldigungsschreiben. Außerdem werden unter den Bestellern 50 Apple Mac Books verlost. "Wir entschuldigen uns bei den Kunden für dieses wirklich bedauerliche Versehen", sagte Otto-Vorstandsmitglied Rainer Hillebrand. (APA)