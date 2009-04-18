Otto Schulmeister arbeitete für die CIA

So habe er, schreibt das profil, seine Leitartikel fallweise argumentativ den Wünschen der CIA entsprechend ausgerichtet, "Geschichten unterdrückt, wenn sie dem US-Standpunkt schadeten und Informationen aus Hintergrundgesprächen mit österreichischen Politikern und Ostblock-Botschaftern preisgegeben".



Das entsprechende Dossier sei nach den Bestimmungen des "Nazi War Crimes Disclosure Act" 2006 freigegeben worden. Am 19. Juni 1962 sei Otto Schulmeister von der CIA der Deckname "GRCAMERA" zugewiesen worden. "Von da an gingen bei Bedarf CIA-Anweisungen, wie diese oder jene politische Situation einzuschätzen sei, direkt an Schulmeister. Am 3. April 1964 schätzte die CIA den Stand der Zusammenarbeit ein: Die inhaltliche Ausrichtung der 'Presse' lasse "kaum zu wünschen übrig" (...) Nur die USA-Korrespondentin der "Presse" verursache "kleinere Irritationen" (...), das bedeutet nicht, dass Schulmeister unser Agent ist (...), doch wir können ihn führen, gerade so, als wäre er unser Agent", zitiert das Magazin aus dem Geheimdienstakt.



Vietnamberichte auf Zuruf



1968 habe die CIA Schulmeister als "Kollaborateur" eingestuft. "Von unserer offiziellen Beziehung wissen auch einige seiner Kollegen (...) Sie wissen nicht, dass sich dahinter ein operativer Kontakt verbirgt". In den Schulmeister-Akten sind laut profil auch CIA-Kontakte zum Österreichischen Rundfunk, zum "Kurier", den "Salzburger Nachrichten" und der "Wochenpresse" angeführt. Die Namen der Journalisten seien unkenntlich gemacht.



Die konservative Presse unterstützte insbesondere das militärische Engagement der USA in Vietnam.



Otto Schulmeister, nach seinem Tod vom damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil als "großer Patriot" und "publizistisches Gewissen einer ganzen Generation" gewürdigt, sei für seine Dienste nicht bezahlt worden, schreibt profil. Die CIA habe 150 Dollar pro Jahr für "Einladungen und Geschenke" projektiert. In den 1970er-Jahren habe sich Schulmeister von der CIA zurückgezogen: "Die Entspannungspolitik zwischen Ost und West wollte er nicht mehr mittragen". Von 1976 bis 1989 fungierte er als Herausgeber der Presse.



Schulmeisters unmittelbarer Nachfolger, der pensionierte "Presse"-Chefredakteur Thomas Chorherr, der laut dem Bericht "Anfang der siebziger Jahre ins Visier der CIA geraten war und ebenfalls in die Akten Eingang gefunden hat", sagte dem Nachrichtenmagazin: "Ich kann nicht glauben, dass Schulmeister mit der CIA Kontakt gehalten hat". Der 85-jährige Verleger Fritz Molden, früherer "Presse"-Eigentümer, dessen Vater Ernst Molden Schulmeister einst engagiert hatte, sagte seinerseits: "Wenn Schulmeister das getan hat, dann war er ein anderer, als ich dachte". Fritz Molden war ein Schwiegersohn des ehemaligen CIA-Direktors Allen Dulles.



(APA)