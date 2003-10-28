Otto und Haide ein Paar?

Eine Falschmeldung. Nach unserem Wissensstand sind Haide Tenner und Otto Brusatti kein Paar. Auch nicht am Mikrofon. Und doch. In einem Punkt schwelgen die beiden "Ö1-Klassik-Treffpunkt"-Moderatoren in einträchtiger Gemeinsamkeit, sind fast gleichauf - nämlich wenn's darum geht, die Antworten ihrer Gäste mit ein - bis vierfachem "Mhm!" zu bezipfeln.



Schätzungsweise um die 200 Mal dürfen wir diese nervende Verbal-Kopfnickerei in der 95-Minuten-Sendung aus dem Mund Herrn B.s genießen. Frau Tenner kommt mit etwas weniger aus. Auf Sparflamme mhm-te sie letzten Samstag. Da hatte sie ja auch einen "internationalen Stardirigenten" zu Gast. Bei der (Friedens-)Mission und Musik so engagiert verbindenden Person Zubin Mehta hielt sie sich merklich zurück. Diese ausnahmsweise Besserung ist ebenso verständlich wie fragwürdig. Kurzum: Lassen S' diese denkbar überflüssige Sprechunart, meine Dame, mein Herr. Unsereiner ist weder privat noch via Medien gewillt, Leuten mit derart nervenden Angewohnheiten länger als unbedingt nötig zu lauschen. Ein Zeitraum, gefüllt mit gepflegtem Wortwechsel und guter Musik, ist eine Kostbarkeit - so etwas wie erfüllte Zeit.



In der Ö1-Glaubenssendung "Erfüllte Zeit", sonntags zwischen 7 und 8 Uhr früh, hörten wir vorgestern einen schönen Beitrag über das legendäre Kloster Monte Cassino - Heiliger Benedikt, ora et labora usw. Dort bleibt man lieber etwas ärmer und verzichtet auf die kommerzielle Ausbeutung der Touristenströme. Man wolle ein Ort der Studien bleiben und der Kunst, hieß es. Einkehr halten, sich auf das Wesentliche besinnen, verzichten können: Wir hoffen, Frau T. und Herr B. werden in dieser Hinsicht bald ein Paar.