ÖVAG blieben höhere Vorsorgen nicht erspart

Heuer sei kein größeres Problem absehbar, sagte ÖVAG-Generaldirektor Klaus Thalhammer gestern, Montag, in der Bilanzpressekonferenz. Libro ist für die ÖVAG de facto abgehakt. Thalhammer glaubt nicht so recht an eine Zukunft des Mediendiskonters: "Bei der Bilanzerstellung für 2001 sind wir davon ausgegangen, dass es Libro nicht mehr geben wird." Ein Nachschuss der Banken sei unwahrscheinlich, ergänzte ÖVAG-Vorstand Erich Hackl.



Deutlicher Gewinneinbruch



Das Betriebsergebnis der ÖVAG - sie bilanzierte 2001 erstmals nach IAS - fiel bei einer Bilanzsumme von 18,9 Mrd. Euro (plus 18,7%) um 19,3% auf 54,95 Mil. Euro, das EGT um 14,2% auf 63 Mill. Euro. Unterm Strich verblieb ein um 40% niedrigerer Konzernjahresüberschuss von 33,14 Mill. Euro. Geplant ist, erneut eine Dividende von 6% plus 2% Bonus an die Aktionäre (Volksbanken, DZ Bank, Victoria, RZB, Streubesitz) auszuschütten.



Die Eigenkapitalrendite sank 2001 von 11,7% auf 7,7%, was aber vorrangig auf die im Vorjahr durchgeführte Kapitalerhöhung zurückzuführen ist.



VBI auf Partnersuche



Der ÖVAG-Konzern beschäftigt mittlerweile rund 3.500 Mitarbeiter, davon entfallen 1.700 auf Mittel- und Osteuropa. Die Auslandsaktivitäten sind in einer eigenen Holding, der Volksbank International (VBI) gebündelt. Diese will noch heuer Partner hereinnehmen, wobei bis zu 49% zur Disposition stehen. "Interessenten sind die DZ Bank, die Banque Federal, die italienischen Volksbanken und die Ergo-Gruppe", so Thalhammer.