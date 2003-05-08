ÖVB: And the Oscar goes to . . .

Am Dienstagabend vergab das Österreichische Verkehrsbüro (ÖVB) den Reise Oscar 2003 - heuer zum ersten Mal in fünf Kategorien. Mit den Reise Oscars bedanke sich das Verkehrsbüro bei seinen Partnern für "qualitativ hoch stehende Produkte", erklärte Verkehrsbüro-Generaldirektor Rudolf Tucek. Mit dem "Siegel für Qualität und Kundezufriedenheit" wurden neben den Fluglinien, Veranstaltern, Hotels und Clubs im Aus- bzw. Inland auch telefonisch buchbare Reiseveranstalter ausgezeichnet. Auf die ersten Plätze reihten die Verkehrsbüro-Mitarbeiter die Austrian Airlines, TUI Austria, Magic Life Sarigerme Türkei, Steigenberger Golf & Thermalhotel Bad Tatzmannsdorf und Rail Tours Austria.