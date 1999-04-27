ÖVP-Dringliche zu "Agenda 2000": Bauern im Minus

Österreichs Bauern produzieren mehr und verdienen weniger. 1998 verdienten die Bauern um 3,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Diese Entwicklung beschreibt Wirtschaftsforscher Matthias Schneider



detailliert in seiner Studie "Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft 1998/99 und aktuelle agrarpolitische Fragen" und stellt sie Mitte April 1999 zur Diskussion.



"In der Landwirtschaft gibt es immer wieder einmal gute und dann wieder schlechte Jahre. Neu ist, daß seit drei Jahren andauernd die Einkommen der Bauern sinken." · Diese Diagnose stellt im



Wirtschaftsforschungsinstitut Prof. Schneider, früher selber ein Hobby-Weinbauer, und er sieht auch 1999 keine Verbesserung der bäuerlichen Einkommen.



Hauptgründe für die Einkommensverluste sind die sinkenden Subventionen, die seit dem EU-Beitritt den Beitrittsschock mildern sollen: Wurden 1995 insgesamt rund 24,8 Mrd. Schilling an Direktzahlungen



an landwirtschaftliche Betriebe geleistet, so wurden 1998 nur mehr 18,7 Mrd. gezahlt · 1,6 Mrd. weniger als im Vorjahr. Mit 17,5 Mrd. für 1999 sind weitere 1,2 Mrd. weniger vorgesehen.



Machen die Subventionen rund ein Drittel der bäuerlichen Einkommen aus, so trägt die Schweinezucht rund ein Fünftel zum bäuerlichen Einkommen bei. Pech: Europaweit sanken die Schweinepreise.



Schwacher Trost: Die Einkommensverluste könnten noch höher sein, wenn die Bauern nicht gegen Kürzungen im Subventionssystem demonstriert hätten. Das Reizwort lautet "Agenda 2000".



Agenda 2000



Ende Februar 1999 demonstrieren Bauern aus den EU-Mitgliedsländern in Brüssel und Straßburg vor den Agenda-2000-Verhandlungen gegen drohende Einkommensverluste. Mit der sogenannten "Agenda 2000"



versucht die EU, die Ausgaben im Agrarbudget zu verringern und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu reformieren. Das soll die Osterweiterung und die Verhandlungen mit der Welthandelsorganisation



(WTO) erleichtern.



Die Bauernproteste wirken. Der Europäische Rat nimmt die von der Kommission vorgeschlagenen Preiskürzungen zurück (Getreide -15 statt -20 Prozent, Rindfleisch -20 statt -30 Prozent, der Milchmarkt



soll erst ab 2005 in drei Etappen reformiert werden). Das erfreut die Landwirtschaftsminister, vergrämt aber die Finanzminister der EU · wurden doch die Einsparungsziele durch den Kompromiß verfehlt.



Im Parlament in Wien stellt die ÖVP am 24. März 1999 eine Dringliche Anfrage zum Thema "Agenda 2000" an Landwirtschaftsminister Molterer. Das gibt dem Minister Gelegenheit, die Agenda 2000



ausführlich zu erläutern und die für Österreich günstigen Regelungen darzustellen:



Molterer sieht Möglichkeiten, national das Umweltprogramm ÖPUL aufzustocken und den Sockelbetrag für die Förderung der Bergbauern zu erhöhen. Auch sei es gelungen die Diskriminierung der



Nebenerwerbsbauern zu beseitigen. Seine Schwerpunkte:



Õ Entlastung der bäuerlichen Betriebe,



Õ Sicherung der nationalen Kofinanzierung,



Õ Entwicklung von Programmen für den ländlichen Raum



Õ Stärkung der Marktposition der österreichischen Bauern.



Molterer hat in die europäische Subventions-Diskussion das österreichische Sozialmodell eingebracht: Soziale Staffelung der Förderungsbeiträge: Großbetriebe sollen weniger · Kleinbetriebe mehr



gefördert werden, Forderungen, die zuvor die Grünen und die SPÖ immer wieder eingebracht haben. ÖVP-Abg. und Bauernbundpräsident Georg Schwarzenberger sieht als Dringlicher Anfragesteller in der



Agenda 2000 einen brauchbaren Kompromiß.



Abg. Elisabeth Aumayr (F) sieht in der Agenda 2000 "die größte Arbeitsplatzvernichtungsaktion in jüngster Zeit." Sie bezeichnet die Dringliche ÖVP-Anfrage an den ÖVP-Minister als "Mißbrauch des Par