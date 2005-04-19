ÖVP feierte 60. Geburtstag im Schottenstift

Die ÖVP feierte am Sonntag den 60. Jahrestag ihrer Gründung mit einem Gottesdienst in der Schottenkirche in Wien und anschließender Festsitzung. Der letzte Zeitzeuge aus der Gründungssitzung im Schottenstift, Herbert Braunsteiner, berichtete über die Schwierigkeiten, im zerstörten Österreich eine österreichweite Partei zu gründen. ÖVP-Obmann Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beschwor den demokratischen Gedanken sowie die europäische Einigkeit. Die Demokratie habe als Idee nach dem Zweiten Weltkrieg gesiegt, sie sei die einzig mögliche Form zur Bewahrung einer freien Gesellschaft. Mit der Neugründung habe man die Ereignisse vor 1938 - gemeint ist der Bürgerkrieg - hinter sich gelassen.