ÖVP gegen Haubner-Wunsch

ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl argumentierte die Parteiposition gegenüber der "Wiener Zeitung" damit, dass dem Familienlastenausgleichsfonds (Flaf) durch eine Aufhebung 252 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben entstünden. Und der Flaf ist ohnehin schon in den roten Zahlen.



Die ÖVP wünscht sich aber auch, dass "eine gewisse Zeitspanne dem Kind gewidmet sein soll". Genau aus dem Grund war man schon bei der Einführung gegen eine völlige Freigabe des Zuverdienstes.



Ohne Zuverdienstgrenze würden sehr wahrscheinlich mehr Eltern arbeiten gehen und zusätzlich das Kindergeld für die gesamte Dauer von 36 Monaten beziehen. Die ÖVP begreife sich aber als Familienpartei, sagte Steibl: "Das Wohl des Kindes muss uns etwas wert sein."