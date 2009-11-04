ÖVP: Maier zieht zurück - Himmer vor Obmann-Kür

Auch Gemeinderat Alfred Hoch spricht sich als einer der ersten Politiker öffentlich für Himmer aus: "Er wird uns als Obmann und Spitzenkandidat zur Verfügung stehen, wenn er sich mit seinem Aufsichtsrat einigen kann." Mit seiner 20-jährigen Berufserfahrung sei Himmer geradezu prädestiniert für diese Aufgabe, zumal er auch ein rhetorisches Talent sei. "Er kann im Wahlkampf zwischen den Polen Häupl und Strache locker mithalten", glaubt Hoch. Und er werde auch von der Partei gewollt.



Zumindest im Parteipräsidium, das ja bis Ende November einen Nachfolger für Johannes Hahn suchen soll, kann Himmer bereits auf etliche Stimmen zählen: Der ÖAAB-Block (Matthias Tschirf, Wolfgang Ulm, Gabriele Tamandl) soll geschlossen hinter ihm stehen; auch JVP-Chef Sebastian Kurz und der Hernalser Manfred Juraczka unterstützen ihn.



Himmer selbst hat sich indes noch nicht endgültig für eine Kandidatur festgelegt: Gegenüber der APA merkte er an, die Sache noch nicht "fertig überlegt" zu haben.



Maier-Rückzug per Mail



Maier begründete seinen Rückzug gegenüber Parteimitgliedern per Mail mit der mangelnden Unterstützung innerhalb der Partei. Außerdem verlange offenbar die Mehrheit, dass Obmann und Spitzenkandidat in einer Person vereint sein sollen; der Raiffeisen-General wollte jedoch nur die Obmannschaft übernehmen und dann einen eigenen Spitzenkandidaten für die Wahl 2010 präsentieren.