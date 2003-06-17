ÖVP startet Info-Kampagne

Pensionen sichern. Wann, wenn nicht jetzt?", "Unser Pensionssystem bleibt das beste der Welt!" - Mit diesen beiden Slogans will die ÖVP im Sommer auf 1.500 bis 2.000 Plakaten österreichweit die Pensionsreform bewerben. Wieviel die Partei dafür aufwendet, wollte Generalsekretär Reinhold Lopatka gestern nicht sagen. Aber er argumentierte, dass mit dieser Aktion "die Parteienförderungsmittel im Interesse der Bevölkerung" eingesetzt würden.



Lopatka wies auch den Vorwurf zurück, die ÖVP habe über die Pensionsreform zu wenig informiert. Man könne erst dann richtig informieren, wenn die Fakten auf dem Tisch lägen, das sei jetzt der Fall. Die ÖVP-Mandatare werden zusätzlich in den Regionen Zukunftsgespräche zu diesem Thema führen.