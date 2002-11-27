ÖVP weiter "offen für alle"

Zuerst kommen die Gespräche. Und nach diesen "Auslotungen" werde die ÖVP "Verhandlungen mit allen führen, die dazu bereit sind", verkündete Generalsekretärin Maria Rauch-Kallat gestern. Sie ging davon aus, dass sich dem auch der grüne Bundessprecher Alexander Van der Bellen nicht verschließen werde - trotz anders lautender Ankündigungen.



Auf die bisherige Koalitionspartnerin angesprochen, meinte Rauch-Kallat, dass niemand wisse, wer sich in der FPÖ durchsetzen werde. Als "wichtige Kontaktperson" nannte sie Parteiobmann Herbert Haupt. Eine ÖVP-Minderheitsregierung hält die Generalsekretärin für "sehr unwahrscheinlich".



Keine Koalitionspräferenz wollte auch Vorarlbergs Landeshauptmann Herbert Sausgruber erkennen lassen. "Man soll keine Partei ausschließen", erklärte er nach einer Sitzung der Landesregierung. Anders sieht dies Burgenlands Wirtschaftskammerpräsident Franz Kröpfl: Er legte ein klares Bekenntnis zu einer großen Koalition ab.



Steuerreform 2004 ungewiss



Eckpunkte einer künftigen Regierungsarbeit legte gestern Wirtschaftsminister Martin Bartenstein dar. Er plädierte für eine Fortsetzung der Politik der "maßvollen Deregulierung" und den Vorrang der Strukturpolitik vor kurzfristigen Maßnahmen.



Ein Koalitionspartner müsse auch das Konzept "keine neuen Schulden" mittragen. Eine verantwortungsvolle Budgetpolitik bedeute aber auch, dass eine Steuerreform 2004 samt Senkung der Lohnnebenkosten derzeit noch nicht festgeschrieben werden könne. Denn das hänge von der konjunkturellen Entwicklung ab.