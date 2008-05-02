ÖVP will Bahn privatisieren

Die Privatisierung der ÖBB eröffne gerade im Bereich Frachtverkehr interessante Optionen, denen sich die Bahn-Gewerkschaft und die SPÖ öffnen müssten. Einmal mehr betonte Kukacka, dass die scheidenden ÖBB-Vorstände Martin Huber und Erich Söllinger gehen hätten müssen, weil sie unliebsam und nicht angepasst gewesen seien. "Beide ÖBB-Vorstände waren Teilen der SPÖ auch deshalb ein Dorn im Auge, weil es linke SPÖ- und Gewerkschaftskreise nie akzeptiert hatten, dass ÖVP-nahe Manager ein seit Jahrzehnten unter sozialistischem Einfluss stehendes Staatsunternehmen geführt haben", vermutet der ehemalige Verkehrs-Staatssekretär. In der Amtszeit von Kukacka wurde der Deutsche Rüdiger vorm Walde durch Martin Huber abgelöst.



Änderungen der ÖBB-Reform, die 2004 unter der damaligen ÖVP/FPÖ-Regierung durchgeführt wurden, lehnt Kukacka ab. "Wenn (Bahngewerkschafter Wilhelm) Haberzettl nun ankündigt, dass es auch zur Rücknahme der ÖBB-Strukturreform von 2004 kommen muss, bedeute dies für die ÖVP, dass vom gemeinsamen Weg in der Verkehrspolitik endgültig abgegangen werde", betonte Kukacka. Wie berichtet soll die Bahn schlanker und die Teilgesellschaften gegenüber der Holding gestärkt werden. (APA)



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