ÖVP will neue EU-Regeln für die Unis

"Es kann und darf nicht sein, dass ein Land benachteiligt wird, weil es einen liberalen Hochschulzugang besitzt", will Amon die neue Situation nach dem EuGH-Urteil nicht akzeptieren, das EU-Studenten die Türen an österreichischen Universitäten öffnet: "Wir sind politisch gefordert, die nun bestehende rechtliche Situation zu ändern."



Dies umso mehr, weil es sich beim massiven Ansturm deutscher Studenten um ein "europäisches Problem handelt, das auch auf Ebene der Union gelöst werden muss", ist Amon überzeugt. Vor zwei Tagen hatte bereits VP-Klubchef Wilhelm Molterer einen entsprechenden Vorstoß Österreichs auf EU-Ebene angedeutet.



Aus Sicht Amons gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die EU schafft in irgendeiner Form einen Finanzausgleich für europäische Auslandsstudenten, oder aber die Union akzeptiert es, dass Zugangsbeschränkungen für die Universitäten wieder national geregelt werden. Dass genau dies, weil es Grundprinzipien der Union widerspreche, durch das nun geltende EuGH-Urteil aufgehoben wurde, will Amon nicht hinnehmen. Denn: "Die jetzige Situation ist einfach nicht fair und ehrlich gesagt, kann ich auch keinen großen europäischen Geist im EuGH-Urteil erkennen."



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