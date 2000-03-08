ÖW teilt die Sicherheitsbedenken der Brüsseler Messeveranstalter nicht

Man habe einzig darauf verzichtet, die französische Bezeichnung der Organisation, "Office National Autrichien du Tourisme" anzuführen, weil das Wort "national" aus belgischer Sicht negativ



aufgefasst hätte werden können, so Sieder. Die ÖW habe den Direktor der Brüsseler Messe überzeugen können, dass die Tourismusbetriebe auf die gemeinsame Organisation und das gemeinsame



Erscheinungsbild angewiesen seien. Der Direktor habe sich letztlich "hundertprozentig auf unsere Seite gestellt" und damit auch den Brüsseler Bürgermeister umgestimmt.



ÖW-Geschäftsführer Michael Höferer hatte noch am Montag Abend mit den Verantwortlichen der Fremdenverkehrsmesse in Brüssel persönlich gesprochen. Das Klima sei gut gewesen.



Der designierte SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer hat Dienstag betont, dass er bis zuletzt daran gearbeitet hat, der Österreich-Werbung eine Teilnahme an der Tourismus-Messe in Brüssel zu ermöglichen.



Österreichs Tourismus setzte 1999 200 Mrd. Schilling um, für heuer erwartet Höferer ein leichtes Plus. Der Winter brachte zwar Einzelstornos, Höferer erwartet dennoch 3 bis 4% Umsatzplus. Das



Sommerergebnis sei jedoch nicht absehbar. Für insgesamt 1.500 Marketing-Aktivitäten sind 380 Mill. Schilling budgetiert, für den Sonderbereich Messen/Kongresse nochmals 10 Mill. Schilling. Für



Belgien sind 7,6 Mill. Schilling aus dem Budgettopf vorgesehen. Der Anteil belgischer Gäste liege bei 2,5% von insgesamt 2,1 Mill. Nächtigungen jährlich. Das Konzept für die Umwandlung der ÖW in eine



Kapitalgesellschaft soll bis Jahresende stehen. Die "Meilensteine" dafür sollen bis zur Präsidialsitzung am 5. April feststehen. Höferer selbst will auch weiterhin der ÖW als Geschäftsführer zur



Verfügung stehen. Wirtschaftsminister Bartenstein will den Posten noch vor dem Sommer ausschreiben.