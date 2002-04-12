ÖW und Konferenzhotels: Neue Kooperation im Kongressbereich

Durch die Kooperation mit den Round Table Konferenzhotels (RTK) mit 129 Mitgliedsbetrieben wolle die Österreich Werbung (ÖW) im Bereich Kongresstourismus neue Kundenschichten akquirieren, neue Vertriebskanäle erschließen und den Ganzjahrestourismus in Österreich forcieren, sagte ÖW-Geschäftsführer Arthur Oberascher gestern in einer Pressekonferenz.



Im Jahr 2000 lagen die Einnahmen aus dem Kongresstourismus bei rund 1 Mrd. Euro, das waren rund 7% der touristischen Wertschöpfung. Und während ein normaler Urlaubsgast pro Tag rund 90 Euro ausgebe, seien es beim Kongressteilnehmer rund 364 Euro, betonte Oberascher.



Österreichs Anteil am euorpäischen Kongresstourismus liege derzeit bei 3%. Da der Geschäftsreisemarkt auch in Zukunft wachsen werde, gebe es hier noch großes Potenzial, zeigte sich der ÖW-Geschäftsführer überzeugt. Wichtig für das Wachstum seien jedoch Qualitätsstandards und Beziehungsmanagement. Als Hoffnungsmärkte bezeichnete er Deutschland, die Schweiz und Norditalien.



Was die Qualität angehe, liege das Problem nicht so sehr in der "Hardware", also Gebäude und technische Ausstattung, sondern viel mehr im Servicebereich, ortete RTK-Präsident Gerd Prechtl Nachholbedarf: "Der Kongressgast, der sich meist den ganzen Tag im Hotelbereich aufhält, will ganz anders betreut werden als der normale Urlaubsgast. Da müssen die Angestellten anders geschult sein." Und sollte ein RTK-Mitgliedsbetrieb in bezug auf Qualität absolut nicht "nachrüsten" wollen, werde man sich "mit Getöse" von ihm trennen müssen, kündigte Prechtl weiter an.