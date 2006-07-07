"Ich kann. Du kannst. Wir können. Selbstwirksamkeit und Zutrauen" ist das Generalthema der 55. "Internationalen pädagogischen Werktagung", die heuer von 10. bis 14. Juli in Salzburg stattfindet.



Das philosophische Konstrukt "Selbstwirksamkeit" sei, so Bucher, am treffendsten in Maria Montessoris Devise "Hilf mir, es selbst zu tun" zusammengefasst: Wer das Gefühl hat, Dinge selbst zu bewirken, sei zufriedener und weniger anfällig für Stress, psychische und physische Erkrankungen. Wenn dem Menschen grundsätzliche positive Wertschätzung und Zutrauen entgegengebracht würde, seien auch Lern- und Leistungsfähigkeit besser. "In der Erziehung ist es daher wichtig, dass die Eltern einen Zutrauens-Vorschuss´ gewähren und sich nicht von Angst um das Kind und Misstrauen in seine Fähigkeiten dominieren lassen." Der Pädagoge Fritz Oser spreche von "einer Pädagogik der Zu-Mutung", die "Mut zu spricht" und dem Kind zu spüren gibt: "Du kannst es."