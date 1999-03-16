Pädagogische Späße

Der Sonntagmorgen hat durch die Sendung "Patina · Aus dem Archiv", die man hoffnungslos versäumt, wenn man nicht um 9 Uhr beim Frühstück sitzt, eine frühen Höhepunkt. Ernst Grissemann präsentiert



radiophone Zeitgeschichte: Am vergangenen Sonntag war das Jahr 1959 dran. Der damalige Bundeskanzler Julius Raab sprach mahnende Worte an sein Staatsvolk. Die Bürger sollten, so segensreich das Auto



und der Plattenspieler an sich seien, sich nicht darauf beschränken, immer schneller mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und immer nur Musik zu hören. Der Kanzler fürchtete (zurecht) um die



Tradition der Hausmusik. Und ihm war die Vorstellung, daß "der Erdball täglich kleiner" werde, hörbar ungeheuer.



Die Erheiterung, die Julius Raab (1891 bis 1964) mit seinen Ermahnungen heute erzielt, sollte man im Bewußtsein behalten, wenn einem das nächste Mal deucht, daß die andauernde Beschäftigung mit dem



Computer gewiß schädlich sein müsse.



Ernst Grissemann lebt als Präsentator übrigens auch seine pädagogische Ader aus: Er will Beiträge aus der guten, alten Zeit nicht für sich selbst sprechen lassen. Er greift uns beim Bewältigen manch



haarsträubenden Zeitdokuments nicht nur faktisch, sondern auch ideologiekritisch unter die Arme. In 40 Jahren könnte deshalb bei einer allfälligen Wiederausstrahlung dieser wundervollen Sendung der



allgemein kuriose Eindruck durch seine Tonspur punktuell verdoppelt wirken.