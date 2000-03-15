Paiper für Columbo

Die "gute, alte Zeit", von der noch vergangene Generationen schwärmten, ist längst vorbei. Wenn heute Mitdreißiger vom tollen Leben anno dazumal erzählen, dann meinen sie nicht die Zeiten



des Kaisers Franz Joseph, sondern schlicht die 70-er Jahre. Kaiser gab es damals im deutschsprachigen Raum gleich zwei · und beide hießen Franz (Klammer und Beckenbauer). Dazu in Österreich einen



Sonnenkönig, das einzige Popradio Ö3 und den TV-Sendeschluss zu einer Zeit, zu der jetzt "Treffpunkt Kultur" beginnt. Das spärliche TV-Programm hat tiefe Spuren hinterlassen und sich als



generationsübergreifend erwiesen: Wickie, Biene Maja & Co schwirren noch immer so fröhlich wie einst auf den verschiedenen Sendern, und Inspektor Columbo löst weiterhin regelmäßig seine Fälle.



Doch das 70er-Revival, das in Österreich mit der Wiedereinführung des Eis-Klassikers "Paiper" am 3. April seinen Höhepunkt erfährt, lässt nicht nur Ö3 ein Wochenende lang zum "Wickie, Slime und



Paiper"-Sender mutieren, sondern die Generation, die zwischen Hippie- und Disco-Kultur groß wurde, nach Zeitzeugnissen suchen. Ein solches bietet der bundesdeutsche Sender "Nord 3" jeden Mittwoch in



den Nachtstunden: "Musikladen" liefert die Stars und Sternchen jener Epoche wieder ins Wohnzimmer. Dass damals die meisten Künstler noch live sangen, erhöht zusätzlich das Seh- und Hörvergnügen. Und



hie und da sieht man auch ewige Größen wie etwa im heutigen Musikladen Tina Turner oder Johnny Cash.