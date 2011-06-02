Pakistans bester investigativer Journalist getötet

Kontakte Militär - Al-Kaida enthüllt. | Islamabad. In seinem letzten Artikel schrieb er über die enge Verbindung zwischen dem pakistanischen Militär und Al-Kaida. Zwei Tage später verschwand der bekannte Journalist Saleem Shahzad spurlos mitten am helllichten Tag in Islamabad. Nun fand man seine Leiche rund 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt in einem Straßengraben. Todesursache war laut Obduktion schwere Folter. Der Tod des 40-jährigen Reporters kommt nicht überraschend. Shahzads Artikel waren politisch oft brisant. Der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" hatte der Journalist vor kurzem erzählt, er werde vom pakistanischen Geheimdienst ISI bedroht, verfolgt und überwacht. Auch anderswo machte sich der dreifache Familienvater mit seinem investigativen Journalismus keine Freunde.