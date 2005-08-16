Palästinenser starten Sauberkeits - Kampagne

Gekleidet in ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Gaza sauber und frei" übermalte Korei ein Graffiti auf einer Mauer in Gaza mit weißer Farbe. "Wir fangen mit den Slogans der palästinensischen Autonomiebehörde an, um zu zeigen, dass es keine Ausnahmen gibt", sagte Korei. "Heute wischen wir die Besatzung fort und vernichten alle Spuren."



Freiwillige in Gaza übermalten weitere Slogans an Hauswänden, fegten die Straßen und rissen Plakate der verschiedenen Palästinenserorganisationen wie Koreis Fatah, der radikalislamischen Hamas und des Islamischen Jihad von den Wänden. Korei äußerte die Hoffnung, dass nach dem israelischen Abzug aus dem Gazastreifen eine Räumung des Westjordanlands und Jerusalems folgen werde.