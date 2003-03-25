Palfinger mit Einbruch bei Ergebnis und Dividende

Das vergangene Geschäftsjahr sei für das börsenotierte Unternehmen schwierig gewesen, und "wir schauen in noch turbulentere Zeiten", meinte Finanzvorstand Eduard Schreiner. Nachdem der langjährige Vorstandsvorsitzende Klaus Schützdeller mit Ende Jänner 2002 das Unternehmen verlassen hat, sei die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden noch im Gange. Bis zum 4. Quartal des Jahres sollte der Posten wieder besetzt sein, erläuterte Marketingvorstand Herbert Ortner.



Künftig wolle das Unternehmen seine Technologieführerschaft im Kranbereich behalten und noch auf weitere Produkte ausbauen. Außerdem strebt der Kranhersteller eine weitere Internationalisierung und eine breitere Diversifikation der Produkte an.



Im Geschäftsjahr 2002 verzeichnete Palfinger einen Umsatz von 306,5 Mill. Euro nach 332,1 Mill. Euro im Jahr davor. Das operative Ergebnis (EBIT) ging um 38,6% auf 23,4 Mill. Euro zurück. Das Konzernergebnis betrug 13,2 Mill. Euro (minus 39,4%). Der Free Cashflow stieg von minus 23,9 auf plus 33,7 Mill. Euro. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 43,5% auf 48%. Die Dividende wird voraussichtlich 0,60 nach 0,75 (2001) je Aktie betragen.