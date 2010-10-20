Panik vor dem Zahnarzt-Bohrer

Nur wenige haben sich wohl so erfolgreich gegen einen Zahnarzt gewehrt wie diese Neunjährige. Die meisten Menschen mit Zahnbehandlungs-Angst gehen nämlich gar nicht erst hin: Zehn bis 15 Prozent der Menschen sind nicht in der Lage, einen Dentisten aufzusuchen, obwohl dieser ihre Zähne repariert. Ein Umstand, dem neue Zahn-Kliniken nun Herr werden wollen.



"Betroffene haben vielleicht eine perfekte Zahnpflege. Trotzdem fehlen ihnen einzelne Zähne aufgrund von Schäden, denen die Bürste nicht beikommt. Sie schämen sich dafür, und sie schämen sich für ihre Angst", sagt deutsche Zahnmediziner Michael Leu, Gründer der "Gentle Dental Office Group" mit Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz.



"Manche Menschen würden sich lieber ein Bein brechen, als zum Zahnarzt zu gehen", sagt auch Henriette Walter, Co-Gründerin der "Mittwoch-Ambulanz" am Wiener AKH. Im Rahmen der Liaison-Initiative bietet die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie am AKH Wien gemeinsam mit Zahnärzten Hilfe für Betroffene der Angst vor dem Zahnarzt an.



Walter unterscheidet zwischen zwei Sorten von Angst: Zahnbehandlungs-Phobien mit klarem Auslöser kann mit entspannenden Medikamenten sowie psychologischen Techniken zur Umdeutung des Phobie-Auslösers entgegengewirkt werden. Gegen Phobie-artige Zustände, deren Auslöser nicht unmittelbar mit dem Zahnarztbesuch zusammenhängt, seien hingegen Psychotherapien wirksamer.



"Eindeutige Zahnarzt-Phobien werden durch eine spezifische Negativ-Erfahrung ausgelöst. Einerseits haben Betroffene eine Phobie vor der Gesamt-Atmosphäre: der spezielle Geruch, die Geräusche und das Gefühl des Ausgeliefertseins", erklärt sie. Während etwa ein Motorradunfall ein Risiko ist, für das man sich entscheidet, sobald man die Maschine startet, liegt man beim Zahnarzt auf einem abgesenkten Stuhl und kann sich kaum rühren. Dazu kommt laut Walter eine Phobie vor spitzen Gegenständen: Beim Zahnarzt sind nahezu alle Geräte bis auf den Spiegel spitz.



Die Person des Zahnarztes



Der Auslöser kann auch die Person des Zahnarztes selbst sein: Hätte dieser die kleine Barbara mit einem Spiel abgelenkt, das ihr ein aktives Erfolgserlebnis ermöglicht hätte, bevor sie sich auf den Stuhl setzte, wäre es nicht zu dem Biss gekommen. "Wenn man keine Strategie gegen die Angst entwickelt - oder als Kind etwa durch Vorleben zur Verfügung gestellt bekommt -, kann es sein, dass man lernt, mit Angst über die Angst nachzudenken. Somit wird die Angst stärker", sagt der Wiener psychologische Berater und NLP-Trainer Ihor Atamaniuk. Und kann sich auch auf andere Bereiche des Lebens ausbreiten und selbstverstärkend steigern. Umgekehrt kann ein Auslöser aus einem anderen Lebensbereich sich beim Zahnarzt manifestieren.



Michael Leu lebt seinen Phobie-Patienten eine neue Form des Umgangs mit ihrer Angst vor. Er begegnet ihnen ohne Arzt-Mantel, macht sie in Ruhe mit den Räumlichkeiten bekannt und unterhält sich mit ihnen, bevor es überhaupt zu einer Behandlung kommt. Und schimpfen über den Zustand der Zähne tut er schon gar nicht. Leu macht zudem einen weiteren Grund für Zahnbehandlungs-Phobie fest: Besonderheiten im Gebiss-System. Demnach können Fehlstellungen im Kiefer dazu führen, dass man nicht immer, wenn man will, den Mund öffnen kann. Das Gefühl der Blockade kann Angst auslösen.