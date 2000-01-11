Pankl Racing Systems setzt verstärkt auf Aerospace-Segment

Ein letter of intent wurde bereits unterzeichnet, sagten Unternehmensvertreter gestern in einer Pressekonferenz. Den Kaufpreis schätzt Vorstandsmitglied Ernst Wustinger auf "etwa einen



Jahresumsatz". Mittelfristig soll das Geschäftsfeld Luftfahrt rund 15% des Umsatzes bringen.



Zu einem Luftfahrt-Kompetenzzentrum soll die Oederlin Warmpress GmbH mit Sitz in Kapfenberg, an der Pankl seit Juli 30% hält, umgebaut werden. Wenn die Umstrukturierung wie geplant verläuft, werde



Pankl das Unternehmen ganz übernehmen, kündigte Wustinger an. Der Umsatz von Oederlin liegt derzeit bei rund 50 Mill. und soll mittelfristig auf 150 Mill. Schilling gesteigert werden.



Durch die Akqusition von Clark & Wheeler werde die EBIT-Marge vorübergehend unter die Zielmarke von 20% fallen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September 1999) lag die EBIT-Marge bei 21%



(23,3% im Jahr 1998). Der Umsatz von Jänner bis September lag bei 331 Mill. nach 252,2 Mill. Schilling in der Vorjahresperiode. Das EGT legte um 32,7% auf 76,6 Mill. Schilling zu. Angepasst an die



Rennsportsaison endet das Geschäftsjahr bei Pankl nun mit September.