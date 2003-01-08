Pankl will nach einer Talsohle 2002 heuer beschleunigen

2001/02 (per Ende September) lagen die Umsatzerlöse bei 61,5 Mill. Euro (plus 13,7%), das EBIT sank auf 4,6 (9,3) Mill. Euro. Damit sei die Talsohle wohl durchschritten, meinte Vorstandsmitglied Ernst Wustinger gestern vor Journalisten. Für das laufende Geschäftsjahr sei ein moderates Umsatzwachstum, "wenn auch nicht in der Höhe des vorigen Jahres", zu erwarten.



Negativ ausgewirkt hätten sich 2001/02 notwendige Umstrukturierungen wie jene der US-Tochter Pankl Aerospace, die 2004 ein positives Ergebnis erwirtschaften soll. Noch nicht ausgestanden ist auch das Projekt Converter zur Schadstoffreduktion bei Lkw: Bis Jahresmitte entscheidet sich, ob Pankl sich zurückzieht.