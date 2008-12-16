Panzer für den digitalen Krieg

Sie werden von einem winzigen Führerhaus aus gesteuert, in dem sie über einen Monitor wie in einem Videospiel mit Joystick-ähnlichen Knüppeln geführt werden. "Die Abrams-Panzer müssen für das digitale Schlachtfeld gerüstet werden", sagt dazu der Sprecher, dem der Bezug zur Realität anscheinend verloren gegangen ist. Bei dem "digitalen Schlachtfeld" handelt es sich nämlich um das Kriegsgebiet des Irak, wohin die Kampffahrzeuge entsendet werden.