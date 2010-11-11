"Papa, wo warst du all die Jahre?"

Das Wiener Tuchlauben-Kino zeigte den umstrittenen Film vor einem Jahr - und sperrte danach für immer zu. In Deutschland war "Der entsorgte Vater" nach Protesten betroffener Mütter regional gar gerichtlich verboten worden. Nun lief die Dokumentation über fünf Väter, denen nach der Scheidung ihre Kinder verweigert werden, Mittwoch Abend auf arte, wenn auch in gekürzter Fassung. Fünf Väter schilderten subjektiv, aber nachvollziehbar, wie es deren Ex-Frauen (unter tatkräftiger Unterstützung von Jugendamt und Jugendgerichten) gelungen ist, ihnen ihre Kinder über Jahre zu entziehen. Ein Ex-Lehrer erzählte, er habe seine ältere Tochter über elf Jahre nicht gesehen. Zufällig habe er dann an seiner Schule den Bericht über eine Praktikantin mit dem seltenen Namen seiner Tochter entdeckt und musste realisieren, dass er monatelang im gleichen Haus wie sie unterrichtet hatte, ohne sie bei Begegnungen zu erkennen.