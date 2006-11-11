Paradoxe Globalisierung

Wer verkauft mehr Benzin in Großbritannien? BP oder Exxon? Es ist die Supermarktkette Tesco, die ins Energiegeschäft eingestiegen ist. Durch die Globalisierung verschieben sich Tätigkeitsfelder und Wettbewerbsgrenzen. "Noch nie zuvor stand Erfahrung so niedrig im Kurs", stellte Bodo Schlegelmilch, Professor an der WU Wien, anlässlich der "Wiener Vorlesungen" fest. In Zeiten der Globalisierung zähle nicht Erfahrung, sondern aktives Zukunftsmanagement.
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Durch den Paradigmenwechsel nimmt die Bedeutung von Netzwerkstrategien und der Systemintegration (der Verschmelzung von mehreren Dienstleistungen) zu, so Schlegelmilch. Noch vor einigen Jahren garantierte der technologische Fortschritt den Markterfolg. Heute habe nicht jener Mitbewerber Erfolg, der etwas besser oder schneller macht, sondern der derjenige, der etwas anders macht.