Paradoxe Globalisierung

Durch den Paradigmenwechsel nimmt die Bedeutung von Netzwerkstrategien und der Systemintegration (der Verschmelzung von mehreren Dienstleistungen) zu, so Schlegelmilch. Noch vor einigen Jahren garantierte der technologische Fortschritt den Markterfolg. Heute habe nicht jener Mitbewerber Erfolg, der etwas besser oder schneller macht, sondern der derjenige, der etwas anders macht.