Paris: 200.000 Menschen demonstrieren gegen Rassismus

Diese Zahl nannte der Vorsitzende des Dachverbandes der jüdischen Organisationen (Crif), Roger Cukierman. Polizei und Behörden veröffentlichten zunächst keine Teilnehmerzahl.



Der 23-jährige Verkäufer Ilan Halimi war im Jänner von einer Vorstadt-Bande entführt worden, um Lösegeld zu erpressen. Während seiner dreiwöchigen Geiselhaft wurde er so schwer misshandelt, dass er an seinen Verletzungen starb. Die Ermittler in dem Fall schließen antisemitische Motive nicht aus. Jüdische und Anti-Rassismus-Organisationen hatten daraufhin zu der Kundgebung aufgerufen, die von allen großen Parteien in Frankreich unterstützt wurde.