Paris will Indien AKW verkaufen

Bereits heute, Dienstag, sollen offenbar konkrete Verträge über eine "enge Zusammenarbeit" in Paris abgeschlossen werden. Das ist etwas heikel, weil Delhi den internationalen Vertrag zur Nichtverbreitung von Nukleartechnologie bisher nicht unterschrieben hat. Doch er vertraue Indien und seinem Premier, sagte Sarkozy. Auch der US-Kongress arbeitet gerade an einem neuen Gesetz über die Kooperation am Atomtechnologiesektor mit Indien. Erst vor kurzem hatte die Nuclear Suppliers Group, der Zusammenschluss der Brennmaterialhersteller, grünes Licht für Lieferungen nach Indien gegeben. Bereits unterschrieben wurde die Teilnahme Indiens am Iter-Projekt zur Erforschung der Kernfusion. Weniger konstruktiv verhielt sich Singh erwartungsgemäß bei der Verpflichtung auf langfristige Ziele zur CO2-Reduktion, wie die EU das gerne hätte.