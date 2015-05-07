 Zum Hauptinhalt springen

Parlamentswahlen in Großbritannien

Von WZOnline

Politik

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 11 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

Siehe dazu auch: Die Spaßkandidaten - Exzentriker und Superhelden mischen den britischen Wahlkampf auf.